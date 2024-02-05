Bakan Yerlikaya: 'Kafes-36' operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı (2)

ŞÜPHELİLERADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7'si Bulgaristan uyruklu 18 kişi, emniyetteki sorgularının ardından bugün Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyon kapsamında, ev ve araçlarda yapılan aramalarda 300 bin TL değerinde döviz, 180 bin 665 TL, 33 cep telefonu, 27 sim kartı, 47 farklı bankalara ait banka kartları, 3 hesap cüzdanı, 1 tapu senedi, 1 sözleşme, yabancılar adına düzenlenmiş sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evrakı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 2 otomobile el koyuldu.

Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.