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        'Kafes-36' operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklandı

        TEKİRDAĞ merkezli 7 ilde düzenlenen 'Kafes-36' operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 9'u, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:20
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        'Kafes-36' operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklandı
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        TEKİRDAĞ merkezli 7 ilde düzenlenen 'Kafes-36' operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 9'u, tutuklandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 7 ilde, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Şantaj' ve 'Tehdit' suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes-36' operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu, 18 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda ev ve araçlardaki aramalarda; 300 bin TL değerinde döviz, 180 bin 665 TL, 33 cep telefonu, 27 sim kartı, 47 farklı bankalara ait banka kartları, 3 hesap cüzdanı, 1 tapu senedi, 1 sözleşme, yabancılar adına düzenlenmiş sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evrakı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 2 otomobile el koyuldu.

        Şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, mahkemeye çıkarılan 14 kişiden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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