Tekirdağ'da 266 sikke ve obje ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde bir kişide tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 187 sikke, figür, kolye heykelcik olmak üzere 79 obje, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.