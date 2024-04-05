Tekirdağ'da fabrika yangını: 10 işçi dumandan etkilendi (2)

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler tüm fabrikayı sararken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Fabrikada zaman zaman patlamalar yaşanırken, çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. Dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırılırken, diğer işçiler evlerine gönderildi.

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