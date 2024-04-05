Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'ın ilk kadın belediye başkanı Yüceer, mazbatasını aldı

        MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin tarihindeki ilk kadın Belediye Başkanı seçilen CHP'li Candan Yüceer, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:05 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'ın ilk kadın belediye başkanı Yüceer, mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin tarihindeki ilk kadın Belediye Başkanı seçilen CHP'li Candan Yüceer, mazbatasını alarak göreve başladı. Yüceer, "Çok büyük bir gurur, Tekirdağ'ın ilk kadın belediye başkanı olmak. Bütün kadınların mücadelesinin, kadınların güçlendirilmesinin hep yanındayım" dedi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Candan Yüceer, İl Seçim Kurulu Başkanı Ayşe Öznur Yiğiter'in elinden aldı. Yüceer'e başarılar dileyen Yiğiter, "’Büyükşehir Belediye başkanımızı tebrik ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Allah mahcup etmesin diyorum, kolaylıklar diliyorum. Ben de bir kadın olarak bizim yükümüz her zaman erkeklerden daha fazla, erkeklerde işlerimizi kolaylaştırsınlar bize destek ve yardımcı olsunlar, tebrik ederim, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

        'BU MAZBATANIN SORUMLULUĞUNUN FARKINDAYIZ'

        Mazbata töreninde konuşan Yüceer, mazbatanın sorumluluğunun farkında olduklarını söyledi. Yüceer, "Ben de çok teşekkür ediyorum, aynı düşüncedeyim. Gerçekten siyasi olgunlukta ve nezaketle bir seçim sürecini tamamladık Tekirdağ’da bende kendi adıma bütün rakiplerimize, bütün adaylara teşekkür ediyorum. Sonuçta hemşerilerimizin takdiri ile, desteği ile sandıktan güçlü bir şekilde çıktık. Bu da bizi tabi ki çok mutlu etti. Ama bu mutluluğun büyük bir sorumluluk olduğunu, bu mazbata Tekirdağ'ımızın mazbatası, hepimizin mazbatası, bu başarı hepimizin başarısı. Dolayısıyla bunun anlamının farkındayız, bizim adımıza çok büyük bir sorumluluk ama bu sorumluluğun altından gene hemşerilerimizin desteği sevgisi ve çok çalışarak altından kalkacağız" dedi.

        'İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLMAK GURUR VERİCİ'

        Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na giden Candan Yüceer, görevi Kadir Albayrak'tan devraldı. Tekirdağ’ın ilk kadın belediye başkanı seçildiği için gururlu olduğunu belirten Yüceer, "Çok büyük bir gurur, Tekirdağ’ın ilk kadın belediye başkanı olmak. Bütün kadınların mücadelesinin, kadınların güçlendirilmesinin hep yanındayım. Bu süreçte gerçekten kadınların çok yoğun bir desteği oldu şahsıma. Bundan da büyük bir gurur duyuyorum. İlk olmanın zorlukları elbette var, ama büyük bir sorumluluğumuz var. Sayın başkanımızın dediği gibi bu emanete sahip çıkmak, güçlendirmek, çoğaltmak, bu koltuğa güç vermek gibi bir sorumluluğumuz var. Bugün mazbatamızı aldık, mazbatanın anlamı çok büyük, sorumluluğu çok büyük. Ama eminim ki bende şehrimde ki bütün kadınların, erkeklerin, gençlerin desteği ile çok çalışarak sevdamız Tekirdağ’ımızı en iyi yere taşıyacağız, bundan hiç şüphem yok. Kadınlara, gençlere, kendi geleneğimize, örfümüze çok güveniyoruz, Allah utandırmasın. Allah mahcup etmesin, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Bayram trafiği başladı!
        Bayram trafiği başladı!
        Hedeflerini kayda aldılar!
        Hedeflerini kayda aldılar!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        "O kadın ben değilim"
        "O kadın ben değilim"
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı...
        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı...
        Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa belediye başkanları mazbatasını aldı
        Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa belediye başkanları mazbatasını aldı
        Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da fabrika yangını: 10 işçi dumandan etkilendi (2)
        Tekirdağ'da fabrika yangını: 10 işçi dumandan etkilendi (2)
        Tekirdağ'da fabrika yangını
        Tekirdağ'da fabrika yangını
        Tekirdağ'da Polis Haftası kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi
        Tekirdağ'da Polis Haftası kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi