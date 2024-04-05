Tekirdağ'ın ilk kadın belediye başkanı Yüceer, mazbatasını aldı

MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin tarihindeki ilk kadın Belediye Başkanı seçilen CHP'li Candan Yüceer, mazbatasını alarak göreve başladı. Yüceer, "Çok büyük bir gurur, Tekirdağ'ın ilk kadın belediye başkanı olmak. Bütün kadınların mücadelesinin, kadınların güçlendirilmesinin hep yanındayım" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Candan Yüceer, İl Seçim Kurulu Başkanı Ayşe Öznur Yiğiter'in elinden aldı. Yüceer'e başarılar dileyen Yiğiter, "’Büyükşehir Belediye başkanımızı tebrik ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Allah mahcup etmesin diyorum, kolaylıklar diliyorum. Ben de bir kadın olarak bizim yükümüz her zaman erkeklerden daha fazla, erkeklerde işlerimizi kolaylaştırsınlar bize destek ve yardımcı olsunlar, tebrik ederim, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'BU MAZBATANIN SORUMLULUĞUNUN FARKINDAYIZ' Mazbata töreninde konuşan Yüceer, mazbatanın sorumluluğunun farkında olduklarını söyledi. Yüceer, "Ben de çok teşekkür ediyorum, aynı düşüncedeyim. Gerçekten siyasi olgunlukta ve nezaketle bir seçim sürecini tamamladık Tekirdağ’da bende kendi adıma bütün rakiplerimize, bütün adaylara teşekkür ediyorum. Sonuçta hemşerilerimizin takdiri ile, desteği ile sandıktan güçlü bir şekilde çıktık. Bu da bizi tabi ki çok mutlu etti. Ama bu mutluluğun büyük bir sorumluluk olduğunu, bu mazbata Tekirdağ'ımızın mazbatası, hepimizin mazbatası, bu başarı hepimizin başarısı. Dolayısıyla bunun anlamının farkındayız, bizim adımıza çok büyük bir sorumluluk ama bu sorumluluğun altından gene hemşerilerimizin desteği sevgisi ve çok çalışarak altından kalkacağız" dedi.