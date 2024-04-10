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        Çorlu'da 5 katlı binanın çatısı yandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 5 katlı binanı çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:50
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        Çorlu'da 5 katlı binanın çatısı yandı
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, 5 katlı binanı çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2’nci Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatısında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Apartmanda oturanlar, kucaklarına çocuklarını da alarak evlerinden çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışması sırasında bir itfaiye eri ayağından yaralandı. İtfaiye erine olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

        Yangının çakış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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