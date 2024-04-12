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        Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

        TEKİRDAĞ'da seyir halindeyken kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Süleyman Yılar (24), hayatını kaybetti, arkadaşı Rasim D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:48 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:50
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        Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı
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        TEKİRDAĞ'da seyir halindeyken kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Süleyman Yılar (24), hayatını kaybetti, arkadaşı Rasim D. (24) ise yaralandı.

        Kaza, Malkara ilçesi kırsal Balabancık Mahallesi Malkara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Balabancık Mahallesi'nden Malkara yönüne giderken sürücüsü Süleyman Yılar'ın kontrolünü kaybettiği 59 AIP 195 plakalı motosiklet, yol kenarındaki kaldırıma çarpıp devrildi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin sürücüsü Süleyman Yılar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği, arkasında yolcu olarak oturan arkadaşı Rasim D.'nin ise yaralandığı belirlendi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Rasim D. ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Süleyman Yılar'ın cansız bedeni de Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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