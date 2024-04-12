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        İstanbul- Tekirdağ kara yolunda çift yönlü araç yoğunluğu

        RAMAZAN Bayramı'nın son gününde İstanbul- Tekirdağ kara yolunda çift yönlü araç yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 18:02 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:05
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        İstanbul- Tekirdağ kara yolunda çift yönlü araç yoğunluğu
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        RAMAZAN Bayramı'nın son gününde İstanbul- Tekirdağ kara yolunda çift yönlü araç yoğunluğu yaşanıyor.

        Ülke genelinde 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinde, bayramın son gününde İstanbul-Tekirdağ-kara yolunda çift yönlü araç yoğunluğu oluştu. Bayram tatillerini Saros Körfezi kıyısında ve Çanakkale tarafında geçirenler, yaşadıkları İstanbul’a dönmeye başladı. Dönen tatilciler, Tekirdağ’dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu oluşturdu. Yoğunluk il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve Üniversite kavşağı ile İstanbul’a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde de zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

        İstanbul’dan Tekirdağ yönüne doğru da yer yer araç yoğunluğu yaşandı. Polis ve jandarma ekipleri önemli kavşakta önlem alarak, trafik akışını sağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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