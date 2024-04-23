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        Tekirdağ'da lastiği patlayan servis minibüsü devrildi: 7 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, fabrika personelini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:00
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        Tekirdağ'da lastiği patlayan servis minibüsü devrildi: 7 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde, fabrika personelini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı.

        Kaza, Muratlı’nın İstiklal-Kurtpınar Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi’nde meydana geldi. M.B idaresindeki 59 AGS 240 plakalı fabrika servis minibüsünün lastiği patladı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste yaralanan 7 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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