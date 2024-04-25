Özel: Çorlu tren kazası davasında ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada, karar duruşması görülecek. Duruşma öncesi aileler ile yürüyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanları, tren kazasında ölmüş 3 yaşında, 5 yaşındaki yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam; namussuzluktur" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkıp, devrildi. Kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi yaralandı. Kazada kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

9 GÖREVLİYE DAHA DAVA AÇILDI Sanıkların tutuksuz yargılandığı dava sürürken, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, alınan yeni bilirkişi raporunun ardından soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Savcılık, kazanın meydana gelmesinde hava durumunun takip edilmemesi, hava durumunun takip edilememesi nedeniyle olumsuz hava koşullarında demir yolu hattının özel olarak muayene edilememesi, menfezin ve çevresindeki hat kesiminin gerekli bakımlarının, temizliğinin, yabani otla mücadelesinin yapılmaması, kaza yeri menfezinin İstanbul istikametindeki büzün tıkalı olması nedeniyle büze gelen yağmur suyunun aradaki kanal vasıtasıyla kaza menfezine yönelmesi nedenlerinin etkili olduğunu değerlendirdi. Değerlendirmenin ardından savcılık, kazada sorumlulukları bulunduğunu anlaşılan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü'ndeki 9 görevli hakkında da 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

TUTUKLANIP, TAHLİYE EDİLDİ Haklarında kamu davası açılan TCDD görevlileri; olay tarihinde TCDD 1'inci Bölge Müdürü Nihat Aslan, bölge müdürlüğünde bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı Levent Muammer Meriçli, TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu, üstyapıdan sorumlu bakım servis müdür yardımcısı Levent Kaytan, altyapıdan sorumlu bakım servis müdür yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü olarak görev yapan Burhan Ortancıl, inşaat mühendisi Tevfik Baran Önder, mühendis olarak görev yapan Deniz Parla ve Kubilay Haşkaya'nın yargılanmasına başlandı. Mümin Karasu hakkında yakalama kararı verildi. Karasu, 10 Ekim 2022'de adliyeye gidip, teslim olduktan sonra tutuklandı. Avukatlarının itirazıyla Karasu, 24 Aralık 2022'de yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edildi.

TCDD'NİN BİRİMLERİ 'ASLİ' KUSURLU BULUNDU Davada, oluşturulan bilirkişi heyetinin ek raporu mahkemeye sunuldu. Raporun ulaştırma ve yapı mühendisliği bölümünde kaza nedenleri; 'kaza yerindeki menfezin hidrolik ve kanat duvarları açısından yetersizliği', 'balast tabakası altındaki koruma tabakasının yetersizliği', 'balast tutucu duvarların eksikliği', 'hat üstyapısının yürüyerek gözleme olanak tanıyacak kadar geniş olmaması', 'olgu şevi boyunca gelişmiş olan yabani bitkilerin şevi zayıflatması', 'ray kırığı konusunda uyarıda bulunacak elektronik sistem eksikliği' olarak sıralandı. Raporda, "TCDD Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, Merkez ve 1'inci Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürlükleri ile altyapı ve sanat yapılarını yenilemeden sorumlu başkanlığı ve Yol ve Geçit Kontrol Memuru istihdam etmekle sorumlu başkanlığının asli kusurlu oldukları görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi.

3 SANIK İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ 17'nci duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Mümin Karasu, Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın tutuklanmalarını talep etti. Mütalaada, "Sanıklar Mümin Karasu, Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın kaza tarihindeki bulunduğu türev ve sorumlulukları bakımından 30/05/2018 tarihli yazıyı düzenleyip imzaladığından ve alt birimler tarafından bu yazının gereğinin yapılıp yapılmadığını, gereğinin ne şekilde yapıldığının denetleme görevi bulunduklarından yaz mevsimi geneli için gerçekleşmesi öngörülen ve kaza günü özelinde hava durumu takip edilseydi öngörülebilir olan ray altındaki boşalmanın/akmanın, hava şartlarından kaynaklı hat bozulmanın ve neticesinde meydana gelen kaza ile yaralanma ve ölüm neticelerini öngördüğünden TCK 22/3 uyarınca bilinçli taksitle hareket ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri" denildi.

'YAZININ MUHATABI DEĞİLLER' Savcı, mütalaasında Mümin Karasu, Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın da 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaada, diğer sanıklar Celaleddin Çabuk, Çetin Yıldırım, Burhan Ortancıl, Deniz Parla, Kubilay Haşkaya, Levent Kaytan, Levent Muammer Meriçli, Nihat Aslan, Nizamettin Aras ve Tevfik Baran Önder'in ise Mümin Karasu tarafından 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'ne e-imzalı gönderilen yazının muhatapları olmadıkları, yazıda bahsedilen yaz mevsimine ilişkin olumsuz hava koşullarında alınması gereken tedbirlere dair yetki, görev ve sorumluluklarının bulunmadığı ayrıca suça konu kazayı ve neticesini öngördüklerine dair delil bulunmadığı ve bu nedenle haklarında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanamayacağı belirtildi.

29 Şubat'taki karar duruşması, heyetteki bir hakimin izinde olması nedeniyle ertelendi. 20'nci duruşma, bugün Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Karar çıkması beklenen duruşma öncesi kazada ölenlerin aileleri ile bazı yaralılar, mahkemenin yapıldığı Halk Eğitim Merkezi önüne yürüdü. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bazı milletvekilleri de katıldı. 'SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRİYORUZ' Özgür Özel, geçen duruşmaya da katıldığını belirterek, "O duruşmayı ertelediklerinde, 'bizden bunu kaçıramazsınız. 31 Mart'tan sonra daha güçlü bir kalabalıkla geleceğiz' demiştik. Dün bir çağrıda bulunduk. Bugün, burada sağ olsunlar; ailelere çok önemli bir destek var. Sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Bir olaya ilk gün üzülüp, sonra unutmak; bu ülkeye yeni acıların yaşatılmasına sebebiyet veriyor. Böyle olaylarda ilk günden son güne aynı dirençte olmak lazım. Ailelerin, annelerin, kardeşlerin, çocukların direnci, Çorlu'daki direnç, bütün mağdur ve mazlumlara örnek olsun. Dikkatle takip ediyoruz. Çok daha kararlı, çok daha güçlü ve kalabalık geleceğiz diye geçen sefer söylemiştik" dedi.