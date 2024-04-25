Çorlu tren kazası davasında 9 sanığa hapis cezası (2)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü tren kazası davasında haklarında tutuklama kararı verilen Mümin Karasu, Nihat Aslan, Turgut Kurt ve Özkan Polat, duruşmanın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 sanık, tutuklama kararı doğrultusunda Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

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