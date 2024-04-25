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        Çorlu tren kazası davasında 9 sanığa hapis cezası (2)

        TUTUKLANAN4 SANIK CEZAEVİNDETekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü tren kazası davasında haklarında tutuklama kararı verilen Mümin Karasu, Nihat Aslan, Turgut Kurt ve Özkan Polat, duruşmanın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:43 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:45
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        Çorlu tren kazası davasında 9 sanığa hapis cezası (2)
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        TUTUKLANAN4 SANIK CEZAEVİNDE

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü tren kazası davasında haklarında tutuklama kararı verilen Mümin Karasu, Nihat Aslan, Turgut Kurt ve Özkan Polat, duruşmanın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 sanık, tutuklama kararı doğrultusunda Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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