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        Tesislerden 4 milyon liralık kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı

        TEKİRDAĞ'da inşaat halindeki fabrika ve tesislerden 4 milyon TL değerinde sanayi tipi kablo çalan 5 şüpheliden 2'si yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:04 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:10
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        Tesislerden 4 milyon liralık kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı
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        TEKİRDAĞ'da inşaat halindeki fabrika ve tesislerden 4 milyon TL değerinde sanayi tipi kablo çalan 5 şüpheliden 2’si yakalandı. Hırsızlık ve şüphelilerin yakalanma anı, kameraya yansıdı.

        Ergene, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki inşaat halindeki fabrika ve tesislerden yaklaşık 4 milyon TL değerinde bakır kablo hırsızlığı yapılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Tesis ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, şüphelilerin İstanbul'dan sahte plakalı kapalı kasa minibüsle kente geldiğini belirledi. Takibe alınan araç, önceki gece Süleymanpaşa ilçesinde görüldü. Jandarmanın 'dur' ihtarında bulunulduğu sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Yaklaşık 20 kilometre sonra şüpheliler, Ergene ilçesi yakınlarında aracı terk edip, yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden E.T. ve K.S. yakalanıp gözaltına alındı, 3'ü ise kaçtı. Araçta yapılan aramada ise çalıntı kablolar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kaçan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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