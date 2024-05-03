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        Kendisini doktor olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

        MERSİN'de yaşayan Fatma Türkkan'ı (58), kendisini doktor olarak tanıtıp, dolandırmaya çalışan Fahrettin Çamlıca (36), Tekirdağ'da savcılığa teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:25 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:30
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        Kendisini doktor olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
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        MERSİN'de yaşayan Fatma Türkkan'ı (58), kendisini doktor olarak tanıtıp, dolandırmaya çalışan Fahrettin Çamlıca (36), Tekirdağ'da savcılığa teslim oldu. Sahte isim kullandığı belirlenen ve 'Dolandırıcılık' suçundan aranması bulunan Çamlıca, tutuklandı.

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Fahrettin Camlıca, sosyal medyadan Mersin'de yaşayan Fatma Türkkan ile tanıştı. Kendisini İstanbul'da görev yapan çocuk uzmanı doktor Selçuk Şenocak olarak tanıtan Çamlıca, Türkkan ile bir süre sosyal medya üzerinden görüşüp, evlilik vaadiyle dolandırmaya çalıştı. Çamlıca, kadını dolandıramayacağını anlayınca görüşmeleri sonlandırdı. Fahrettin Çamlıca'ya ulaşamayan Türkkan, bir televizyondaki programına katılarak başından geçenleri anlatıp, kendisini doktor Selçuk Şenocak olarak tanıtan kişinin bulunmasını istedi. Türkkan, "Bana Mersin'e geldiğini, fakat Silifke'yi bilmediğini söyledi. Ayrıca Mersin'de evi olduğunu ve 14 bin TL kirada olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben böyle çelişkili konuşmaya başladığını görünce kendisinden şüphelendim. Telefonla beni aradığında defalarca beni çok sevdiğini ve evlenmek istediğini söylüyordu. Daha sonra da 'Aramızdaki yaş farkından dolayı teyzem ilişkimizi onaylamadı, ayrılmak zorundayız' dedi bana" diye konuştu.

        Fatma Türkkan'ın her yerde aradığı Fahrettin Çamlıca da bağlandığı yayında, "O benim annem yaşında kadın, 7 ay da görüşmedik, 3 gün mesajlaştık" dedi. Çamlıca, doktor olup olmadığı sorusuna ise doktor olmadığını, doktorluk mesleğini sevdiği için yalan söylediğini anlattı.

        Çamlıca, yayından sonra kaybolurken, yayına bağlanan yakınları da kendisinin doktor olmadığını Çerkezköy'de hurdacılık işiyle uğraştığını ve daha önce de benzer şekilde adının dolandırıcılık olaylarına karıştığını söyledi.

        Hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan aranması bulunan Fahrettin Çamlıca, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde savcılığa gidip teslim oldu. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Çamlıca'nın 8 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Çamlıca, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeden alınıp cezaevine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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