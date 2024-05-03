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        Mahallenin maskotu leylek, kurulan kamera sistemiyle 24 izlenecek

        TEKİRDAĞ'ın kırsal Naip Mahallesi'ne 20 yıldır gelip, elektrik direğine yapılan yuvaya yerleşen 'Gelendost' adı verilen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından kurulan kamera sistemi ile 24 saat izlenmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:50
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        Mahallenin maskotu leylek, kurulan kamera sistemiyle 24 izlenecek
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        TEKİRDAĞ'ın kırsal Naip Mahallesi'ne 20 yıldır gelip, elektrik direğine yapılan yuvaya yerleşen 'Gelendost' adı verilen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından kurulan kamera sistemi ile 24 saat izlenmeye başlandı.

        Süleymanpaşa Mahallesi'nin kırsal Naip Mahallesi'ni 20 yıldır mesken tutan 'Gelendost' adı verilen leylek, bu yıl da gelerek elektrik direğine yapılan yuvasına yerleşti. DKMP 1'inci Bölge Müdürlüğü, TREDAŞ ile ortak yaptığı çalışmayla mahallenin maskotu haline gelen leyleğin izlenmesi için kamera sistemi kurup 24 saat canlı yayın yapmaya başladı. DKMP, sosyal medya hesabı üzerinden leyleğin canlı görüntüsünü yayınladığı paylaşımın altına şu ifadeleri kullandı:

        "Leylekler beslenmek amacıyla sazlık ve sulak alanları tercih ederken, yuvalarını genellikle çatı, baca, ağaç ve elektrik direklerine yapmaktadır. Söz konusu yuva Tekirdağ il sınırları içerisinde yer alan elektrik direği üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğümüz ile TREDAŞ'ın ortak çalışması sonucu kurulan leylek yuvası platformudur. Leylekler yuvalarının yapımında dal, toprak gibi materyallerin yanı sıra yaşam alanlarında buldukları kağıt, ip, poşet gibi çöpleri de yuva yapımında kullandığı görülmektedir. Bu durum, insanların doğaya ve yaban hayvanlarına dolaylı etkisini gösteren en önemli örneklerdendir. Canlı yayınımız boyunca, leyleklerin davranışlarını ve besin kaynaklarını kayıt altına almak, ayrıca insanların ve iklim değişikliğinin leylekler üzerindeki baskısını takip edebilmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, leyleklere ve leylek yuvasına herhangi bir müdahalede bulunulmayacak, tüm süreç şeffaf olarak sunulacaktır."

        Naip Mahallesi'nde kıraathane işleten Serdar Gök (65), leyleğin mahallenin maskotu haline geldiğini söyledi. Leyleğin 20 yıldır geldiğini belirten Gök, "O bizim kankamız oldu artık. Onunla böyle gün geçiriyoruz. Onun da yavrularının çıkmasını bekliyoruz. Yavrular çıktığı zaman daha güzel olacak. Son zamanlarda 3 tane yavru yapıyorlar. Şimdi yuvalarına kameralar konuldu. Mahallemize bu leylekleri görmek için gelenler oluyor" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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