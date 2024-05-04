Tekirdağ'da sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Tekirdağ'da öğleden sonra aniden sağanak bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Tekirdağ'da yağışın yer yer etkisini sürdüreceği belirtildi.

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