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        Bakan Kacır: Kritik teknolojileri üreten Türkiye'yi inşa ediyoruz (2)

        'TEKİRDAĞ'A13 MİLYARLIK KAYNAK SUNDUK'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'da gerçekleştirdiği programların ardından Valiliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 20:24 Güncelleme: 04.05.2024 - 20:30
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        Bakan Kacır: Kritik teknolojileri üreten Türkiye'yi inşa ediyoruz (2)
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        ‘TEKİRDAĞ’A13 MİLYARLIK KAYNAK SUNDUK’

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ’da gerçekleştirdiği programların ardından Valiliği ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ Valiliği’ne yerli ve milli otomobil TOGG ile geldi. Burada Bakan Kacır’ı minik öğrenciler karşılayarak çiçek verdiler. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kacır yaptığı açıklamada Tekirdağ ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Kacır konuşmasında şunları söyledi:

         “Bugün Türkiye’nin sanayisiyle, teknolojisiyle en önemli üretim şehirlerinden biri Tekirdağ’da farklı programlara iştirak etme imkanı bulduk. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarımızı ve yine güneş paneli üretimi yapan fabrikamızın açılışlarını Çerkezköy OSB’sinde gerçekleştirdik. Yine teknoloji hamlesi sanayi programı çerçevesinde desteklediğimiz ve ilaç hammaddesi üretmekte olan geliştirmekte olan bir fabrikamızı daha aynı OSB’de ziyaret ettik. Daha sonra Muratlı OSB’de kimya sektöründe alanında öncü firmalardan birini ziyaret ettik. Yine Tekirdağ’ın sanayicileri ile, OSB yönetimleriyle bir istişare toplantısında saygıdeğer valimizle, milletvekillerimizin katılımıyla bir araya gelmiş olduk.” 

        ‘YEŞİL ÜRETİMİ ESAS ALMAYI SÜRDÜRÜYOR OLACAĞIZ’

        Bakan Kacır, Tekirdağ’ın sanayisinin yıldan yıla gelişmekte olduğunu dile getirerek, “Bakanlığımızın destekleriyle çevre dostu yeşil üretim esaslı olarak Türkiye’nin sanayileşme sürecinde, kalkınma yolculuğunda günden güne daha önemli bir rol üstlenmekte. İnşallah önümüzde ki dönemde Organize Sanayi Bölgelerimizi planlı sanayi alanlarına, endüstri bölgelerimizi büyütmeye devam ederken yeşil üretim yaklaşımını esas almayı sürdürüyor olacağız” diye konuştu.  

        ‘TÜRKİYE İÇİN GAYRETLERE, ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ’

        Tekirdağ’a 13 milyar liralık kaynak sunduklarını kaydeden Bakan Kacır, “Malumunuz son 22 yılda Tekirdağ’ın sanayisinde planlı sanayileşmeyi desteklemek adına çok önemli projeler hayata geçirdik. 13 Milyar liralık bir kaynağı Tekirdağ’ın planlı sanayi alanları için, OSB’ler için Sanayi ve Teknoloji bakanlığı olarak Tekirdağ’a sunduk. Bu kaynağın yarıya yakınını Derin Deşarj projesi gerçekleşsin diye Ergene havzası projesi kapsamında Tekirdağ’a kazandırmış olduk. Bu projeyi çok büyük ölçüde tamamladık. Şimdi önümüzde ki dönemde ilave kolektör hatlarını da inşallah hızla tamamlayacağız. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya, Tekirdağ’ın 10 yıllardır birikmiş sorunlarını çözebilmek adına sanayicilerimizle iş birliği halinde gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki tüm paydaşlarımız da bizimle birlikte Tekirdağ’ın geleceği için ülkemizin geleceği için özellikle bu alandaki gayretleri önümüzde ki dönemde hayata geçiriyor olacağız. Tekirdağ için, Türkiye için gayretlere, çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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