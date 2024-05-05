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        Tekirdağ'da 'Hıdırellez şenliği'

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa İlçe Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa 'Hıdırellez şenliği' düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 19:23 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:25
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        Tekirdağ'da 'Hıdırellez şenliği'
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        TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa İlçe Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa ‘Hıdırellez şenliği’ düzenlendi.

        Akşam saatlerinde Hükümet Caddesi üzerinde gerçekleşen kortejle başlayan etkinlik, daha sonra sahil dolgu alanda yakılan hıdrellez ateşi ile devam etti. Düzenlenen korteje çok sayıda vatandaş katılırken, renkli görüntüler oluştu. Roman vatandaşların bando ekibi hareketli müzikler ile kalabalığı coştururken, yöresel kıyafet giyen kızlar vatandaşlara karanfil attı. Daha sonra, sahilde kurulan alanda, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar hıdrellez ateşini yaktı.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa’da ilk defa düzenleniyor. İnşallah bundan sonra geleneksel hale getirip ulusal düzeye kadar taşıyacağız. Her geçen sene daha da görkemli bir şekilde bu festivaller düzenlenecek. Çünkü Roman kardeşlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Sağ olsunlar her zaman da bizim yanımızda oldular. Bizler de ilkini başlattık, inşallah hep beraber onlarla birlikte daha güzellerini yapacağız” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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