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        Çorlu'da apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:00
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        Çorlu'da apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

        Çorlu’nun Cemaliye Mahallesi Egem Sokak’ta, 5 katlı Kiraz Apartmanı’nın en üst katında saat 09.00 sıralarından patlama oldu. Patlamada dairede hasar oluştu, içeride bulunan 1 kişi ağır yaralandı. Apartmandaki diğer dairelerin de camları kırılırken, ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Apartmanda oturan İsmail Dişçi, “Patlamayla birlikte bina deprem gibi oynadı yerinden” dedi.

        Ekipler, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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