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        Çorlu'da apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı (2)

        UZMANLARDAİREDE İNCELEME YAPTIÇorlu'nun Cemaliye Mahallesi Egem Sokak'ta 5 katlı Kiraz Apartmanı'nın en üst katında, saat 09.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:40 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:40
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        Çorlu'da apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı (2)
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        UZMANLARDAİREDE İNCELEME YAPTI

        Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi Egem Sokak'ta 5 katlı Kiraz Apartmanı'nın en üst katında, saat 09.00 sıralarında patlama oldu. Dairede hasar oluştu, içerideki Özgür Ateş (25) ağır yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ateş, buradan İstanbul'a sevk edildi.

        Patlamanın ardından sokakta doğal gaz akışı kesildi. Savcılığının incelemesinden sonra Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan ve aralarında emniyetin bomba uzmanı ile makine ve elektrik mühendisleri, doğal gaz firması heyeti ve belediyeden uzman ekip, dairede inceleme yaptı. Yaklaşık 1 saat süren incelemenin ardından binada yaşayanların evlerine girişine izin verildi. Yetkililer, patlama nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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