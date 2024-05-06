Çorlu'da apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı (2)

UZMANLARDAİREDE İNCELEME YAPTI

Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi Egem Sokak'ta 5 katlı Kiraz Apartmanı'nın en üst katında, saat 09.00 sıralarında patlama oldu. Dairede hasar oluştu, içerideki Özgür Ateş (25) ağır yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ateş, buradan İstanbul'a sevk edildi.

Patlamanın ardından sokakta doğal gaz akışı kesildi. Savcılığının incelemesinden sonra Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan ve aralarında emniyetin bomba uzmanı ile makine ve elektrik mühendisleri, doğal gaz firması heyeti ve belediyeden uzman ekip, dairede inceleme yaptı. Yaklaşık 1 saat süren incelemenin ardından binada yaşayanların evlerine girişine izin verildi. Yetkililer, patlama nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.