Tekirdağ'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı; kaza kamerada

Bu arada kaza, Kemal Ş.’nin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kemal Ş.’nin saatte 300 kilometre hıza ulaştığı, ardından önündeki motosikleti görünce yavaşlamaya çalıştığı, 218 kilometre hızla da çarptığı görüldü.

Kaza, dün öğle saatlerinde Tekirdağ- Malkara kara yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Malkara yönüne giden motosikletli gruptan Kemal Ş. (29) yönetimindeki motosiklet Kadir Salih Ö.'nün kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Diğer motosiklet sürücüleri yaralı arkadaşlarına müdahale edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Başlarında kask bulunan iki sürücüsü, gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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