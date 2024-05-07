Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

TEKİRDAĞ’da Şenol Şirin (41), tartıştığı eşi Duygu Şirin (35) ile oğlu Ali Emre’yi (5) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay gece yarısı Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100’üncü Yıl Mahallesi Cevat Kurtuluş Sokaktaki Gür Apartmanı’nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Şenol Şirin, henüz belirlenemeyen sebeple eşi Duygu Şirin ile tartıştı. İddiaya göre yaşanan gerginlik sırasında Şenol Şirin, eşi Duygu Şirin ve ardından oğlu Ali Emre’yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.