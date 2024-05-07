Tuvalet deliğinden uyuşturucu çıktı: 6 tutuklama

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi tutuklandı. Bir evde yapılan aramada uyuşturucunun tuvalet deliğine saklandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir evin tuvalet deliğine gizlenen uyuşturucuların da bulunduğu 2 kilo 910 gram sentetik kannabinoid, 1694 sentetik hap, 775 gram kannabinoid üretiminde kullanılan kimyasal sıvı ve aseton, 4,6 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 2 tabanca, 8 mermi, 1 tüfek ve 20 tüfek kartuşu ele geçirildi. Yakalanıp gözaltına alınan V.İ., T.Ç., B.N., A.C., A.K. ve G.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.