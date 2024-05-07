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        Tekirdağ'da eşi tarafından öldürülen kadın ile oğlu toprağa verildi

        TEKİRDAĞ'da Şenol Şirin'in (41) tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Duygu Şirin (35) ile oğlu Ali Emre (5), Malkara ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:31 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:35
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        Tekirdağ'da eşi tarafından öldürülen kadın ile oğlu toprağa verildi
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        TEKİRDAĞ’da Şenol Şirin’in (41) tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Duygu Şirin (35) ile oğlu Ali Emre (5), Malkara ilçesinde toprağa verildi. Olayın ardından intihar eden Şenol Şirin’in ise Süleymanpaşa ilçesinde defnedileceği bildirildi.

        Olay, gece yarısı sıralarında Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100’üncü Yıl Mahallesi Cevat Kurtuluş Sokak’taki Gür Apartmanı’nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Şenol Şirin ile eşi Duygu Şirin arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şenol Şirin, önce eşi Duygu’yu ardından da oğlu Ali Emre’yi tabanca ile vurup, intihar etti.

        Silah seslerini duyan komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çağırılan çilingir tarafından kapısı açılan eve giren ekipler Şirin çiftiyle oğullarının cansız bedenleriyle karşılaştı.

        Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Duygu Şirin ile oğlu Ali Emre'nin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak Malkara ilçesinin kırsal Deveci Mahallesi'ne götürüldü. Mahalle camisinde kılınan cenaze namazına Duygu Şirin'in annesi Fatma, babası İsmail Ak, yakınları ve mahalleli katıldı. Namazın ardından anne ve oğlu mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Şenol Şirin’in ise ilçe merkezinde toprağa verileceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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