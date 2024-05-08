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        Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı

        TEKİRDAĞ'da yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:12 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:15
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        Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı
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        TEKİRDAĞ’da yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 477 tabanca mermisi, 1 telsiz, bir miktar uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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