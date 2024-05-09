Motosikletle bisiklet çarpıştı: 1'i ağır, 3 öğrenci yaralı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 öğrenci yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet ve Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Özel Saray Anadolu Lisesi öğrencisi E.T.'nin kullandığı 59 AIJ 745 plakalı motosiklet, Atatürk Ortaokulu öğrencisi E.Ö.'nün kullandığı bisikletle çarpıştı. Savrulan motosiklet ve bisiklet seyir halindeki M.C.’nin kullandığı 59 RE 697 kullandığı otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü E.T. ile bisikletteki E.Ö. ve F.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan F.K., buradan da Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.