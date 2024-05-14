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        Husumetlisi kadına tabanca ile ateş açtığı anlar kamerada

        TEKİRDAĞ'da T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:50
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        Husumetlisi kadına tabanca ile ateş açtığı anlar kamerada
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        TEKİRDAĞ’da T.A. adlı kadın bijuteride gördüğü husumetlisi N.D. adlı kadına tabanca ile ateş açtı. N.D. yarala almazken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’ndeki bijuteri dükkanında meydana geldi. T.A., girdiği dükkanda alışveriş yaparken gördüğü N.D.’ye çantasından çıkardığı tabancayla ateş etti. İçerideki müşteriler büyük panik yaşarken, N.D. kendisini tezgahın arkasına attı. Bu sırada bazı müşteriler ateş açan T.A.’yı sakinleştirdi. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        T.A., taksi ile kaçtı. İhbar üzerine iş yerine gelen polis incelemede bulundu. T.A., bir süre sonra Aydoğdu Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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