Husumetlisi kadına tabanca ile ateş açtığı anlar kamerada

T.A., taksi ile kaçtı. İhbar üzerine iş yerine gelen polis incelemede bulundu. T.A., bir süre sonra Aydoğdu Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’ndeki bijuteri dükkanında meydana geldi. T.A., girdiği dükkanda alışveriş yaparken gördüğü N.D.’ye çantasından çıkardığı tabancayla ateş etti. İçerideki müşteriler büyük panik yaşarken, N.D. kendisini tezgahın arkasına attı. Bu sırada bazı müşteriler ateş açan T.A.’yı sakinleştirdi. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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