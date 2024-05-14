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        Lokomotiften ayrılan yük vagonunun liman kapısına çarptığı anlar kamerada

        TEKİRDAĞ'da lokomotiften ayrıldığı belirtilen platformlu yük vagonu, liman kapısını çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:35
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        Lokomotiften ayrılan yük vagonunun liman kapısına çarptığı anlar kamerada
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        TEKİRDAĞ’da lokomotiften ayrıldığı belirtilen platformlu yük vagonu, liman kapısını çarptı. Vagonun ilerlemesi ve çarptığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Süleymanpaşa ilçesinin Vatan Mahallesi'nde demir yolunda, lokomotiften ayrıldığı belirtilen boş bir yük vagonu, hiçbir bağlantısı olmadan ilerlemeye başladı. Vagon, bir süre sonra Ceyport Limanı'nın kapalı kapısına çarparak içeri girdi. Vagonun ilerlemesi ve limanın kapısına çarptığı anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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