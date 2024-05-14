Lokomotiften ayrılan yük vagonunun liman kapısına çarptığı anlar kamerada

TEKİRDAĞ’da lokomotiften ayrıldığı belirtilen platformlu yük vagonu, liman kapısını çarptı. Vagonun ilerlemesi ve çarptığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Süleymanpaşa ilçesinin Vatan Mahallesi'nde demir yolunda, lokomotiften ayrıldığı belirtilen boş bir yük vagonu, hiçbir bağlantısı olmadan ilerlemeye başladı. Vagon, bir süre sonra Ceyport Limanı'nın kapalı kapısına çarparak içeri girdi. Vagonun ilerlemesi ve limanın kapısına çarptığı anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.