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        Çalıntı otomobille kaçan şüpheli, havadan ve karadan takiple yakalandı

        TEKİRDAĞ'da çaldığı otomobille jandarmadan kaçan şüpheli A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:02 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:05
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        Çalıntı otomobille kaçan şüpheli, havadan ve karadan takiple yakalandı
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        TEKİRDAĞ'da çaldığı otomobille jandarmadan kaçan şüpheli A.K., havadan dron ve karadan takiple yakalandı. Sürücünün kaçtığı ve yakalandığı anlar, dron kamerasıyla kaydedildi.

        Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi'nde yaşayan G.A., önceki gün jandarmaya müracaat edip, 59 AZ 055 plakalı otomobilinin çalındığını bildirdi. İhbarla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timlerinin kamera ve plaka tanıma sistemi kayıtlarından otomobilde sahte plaka bulunduğunu ve Sofular üzerinden Çorlu ilçesine gittiğini belirledi. Kamera kayıtlarından yapılan incelemede ise çalıntı otomobilde A.K. ve U.A.'nın olduğu tespit edildi. Olaydan 1 gün sonra seyir halinde olduğu saptanan otomobil, JASAT tarafından dronla havadan takibe alındı. Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymayıp devam ettiği otomobil, havadan ve karadan, uzun süren takip sonunda durduruldu. Otomobildeki A.K. yakalanıp gözaltına alındı. A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer hırsızlık şüphelisi U.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Çalıntı otomobille kaçan sürücünün takip ve yakalanma anları da dron kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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