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        Üniversiteliler, müze bahçesinde ders yaptı

        TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin bahçesinde ders yapıp, buradaki eserlerin resmini yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:35
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        Üniversiteliler, müze bahçesinde ders yaptı
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        TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin bahçesinde ders yapıp, buradaki eserlerin resmini yaptı.

        NKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Namık Kemal Evi Müzesi ile Rakoczi Müzesi'ni gezip, eserler hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, daha sonra Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne geçerek, bahçesindeki eserlerin resimlerini yaptı. Fakültenin araştırma görevlisi Tuncay Murat Atal, "Resim Bölümü öğrencileri ile iki ders kapsamında bugün buradayız. Bunlardan bir tanesi perspektif dersi, birinci sınıflar alıyor. Aynı zamanda şu anda dış mekanda çizimler yapıyorlar. Öğrencilerimizin tarihle, şehirle, dokuyla, arkeolojiyle, etnografyayla buluşmasını istediğimiz bir etkinlik bu" dedi.

        'PERSPEKTİF DERSİMİZİN ARA SINAVINI OLUYORUZ'

        Öğrencilerden Emine Sıla Biçici, "Etkinliğimiz çoğunlukla sanat üzerine olsa da aynı zamanda tarihle de. Daha çok Tekirdağ ve onun tarihiyle, burada yaşamış şairler, yazarlar ile ilgili çok fazla şey öğrendik. Tarihle sanat çok yan yana olduğu için ikisiyle de çok güzel beslendiğimiz bir gün oldu. Şu anda da arkeoloji müzesinin perspektifini alıyoruz. Hem de aynı zamanda ara sınavımızı oluyoruz" diye konuştu.

        Öğrencilerden Ebru Özdemir de "Bugün perspektif dersimizin ara sınavını oluyoruz. Hocamız Tuncay Murat Atal, hem tarihsel açıdan gelişmemiz adına hem de sınav olan bu programı çok sıkıcı bir hale getirmeden, keyifli bir şekilde resimlere de odaklanmamız açısından bizi güzel bir alanla buluşturdu" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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