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        'Karavan üretiminde merdiven altı firmalar arttı'

        TÜRKİYE Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, son dönemlerde yoğun ilgi gören karavan imalatçılarının sayısının arttığını belirterek, "Türkiye'de pandemi öncesinde yaklaşık 30-35 civarında üretici bir firma vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:35
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        'Karavan üretiminde merdiven altı firmalar arttı'
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        TÜRKİYE Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, son dönemlerde yoğun ilgi gören karavan imalatçılarının sayısının arttığını belirterek, “Türkiye'de pandemi öncesinde yaklaşık 30-35 civarında üretici bir firma vardı. Şu anda karavan sektöründe binin üzerinde üretici firma var. Merdiven altı, diye tabir ettiğimiz üretici sayısı çok fazla arttı. Burada da hızlı büyüdüğü için kontrolsüz bir büyüme oldu" dedi.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Trakya Doğa Yaşam Fuarı'na, Türkiye'nin karavan üretimi yapan firmaları katıldı. Fuara katılanlar, özellikle karavanlara ilgi gösterip, inceledi.

        Türkiye Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, sektöre son dönemlerde ilginin arttığını, özellikle pandeminin ardından karavan üretimi yapan firma sayısının da artış gösterdiğini söyledi. Karavan sektörünün geçmişinin eski olduğunu belirten Fazlıoğlu, "Pandemi ve depremin etkisiyle sektör ciddi anlamda ivme kazandı. Türkiye'de pandemi öncesinde yaklaşık 30-35 civarında üretici firma vardı. Şu anda karavan sektöründe binin üzerinde üretici firma var. Tabii doğayla iç içe olmak, insanlardan uzak, tek başına tatil yapmak insanlar için ayrı bir ayrıcalık. Sektöre ilginin artmasına bir sebep de bu. Tekil yaşam, doğal yaşam, bunlar da etken" diye konuştu.

        'AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN KARAVAN ÜRETMEMİZ LAZIM'

        Türkiye'nin karavan konusunda potansiyelinin yüksek bir ülke ve uyuyan bir dev olduğunu vurgulayan Fazlıoğlu, "3-4 yılda sektörün bu derecede büyümesinden memnunuz ama şöyle de bir memnuniyetsizliğimiz var. Merdiven altı, diye tabir ettiğimiz üretici sayısı çok fazla arttı. Burada da hızlı büyüdüğü için kontrolsüz bir büyüme oldu. Bu beraberinde şunu getiriyor; sonuçta bu karavanlarla bizler trafiğe çıkıyoruz. Kullandığımız araçta trafikte seyrederken nasıl bir risk söz konusuysa arkasında karavan takılıyken de aynı riskler söz konusu. Avrupa standartlarına uygun karavan imalat, üretimi yapmamız lazım. Evet bu şekilde üretim yapan birçok firmamız var ama tüm sektör aktörleri bu bilinçle üretimlerini yapması lazım. O anlamda da dengesiz bir büyüme olduğu için memnuniyetsizliğimiz var ama genel anlamda memnunuz sektörün büyümesin" ifadelerini kullandı.

        'DEVLET ELİNİN MUTLAKA OLMASI GEREKİYOR'

        Ahmet Fazlıoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile sektör olarak toplantılar yaptıklarının altını çizerek, "Avrupa standartları normlarının Türkiye'ye, bizim sektörümüzde de uyarlanmasını istiyoruz. Bakanlığımız da bu konuda çok duyarlı. Beraber çalışmalar yürütüyoruz. Şu an bir taslak çalışma halindeyiz, çalışma bitmek üzere çok yakın zamanda yürürlüğe girecek inşallah. Yani bu işi kontrol altına alabilmek için, üretimi, doğru bir üretimi kontrol altına alabilmek için devlet elinin kesinlikle burada olması lazım. Yoksa biz dernek olarak veya birey olarak bu işi belli bir standarda, norma oturtamayız. Devletimiz bu konuda şu an bizimle beraber hareket ediyor" dedi.

        'FUARLARIN KATKISI ÇOK BÜYÜK'

        Ülke genelinde yapılan fuarların sektöre büyük bir katkı sağladığını belirten Fazlıoğlu, "Türkiye'de geçmişi olan bir sektör ama pandemiyle beraber hareketlendiği için tüketici, kullanıcı da bir karavan nedir? Bir karavan nasıl olması lazım? Karavanda yaşam nasıl olur bilmediği için fuarlar bu anlamda çok büyük bir katkı sağlıyor. Şu an son 2-3 yılda Türkiye'nin değişik illerinde bu tür karavan fuarları yapılıyor, sektöre ciddi anlamda da katkı sağlıyor" diye konuştu.

        'HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYOR'

        Trakya Doğa Yaşam Fuarı'nı organize eden Umut Güngör, fuarlara her geçen ilginin arttığını kaydetti. Bu yıl rekor sayıda katılım olduğunu söyleyen Güngör, "Ziyaretçi sayısı oldukça iyi, ilgi güzel. Hem yurt içi, hem de yurt dışından ziyaretçilerimiz geliyor. Pandemi, doğada yaşama dönüş noktasında bir kriter oldu. Bununla birlikte hem sektör büyüdü, insanların da ilgisi daha da arttı. İster 2, ister 4 kişilik, çekme karavan, motokaravan olsun onlarca çeşit bu fuarda yerini almış oldu. Ankara'nın batı kısmı demiş olduğumuz 50 milyonluk coğrafyada birçok ilde artık karavan imalatçıları bulunuyor. İyi işler çıkıyor bu noktada. Burada her bütçeye uygun ürün bulunuyor. Gelen ziyaretçi karavan ile yanında kamp malzemelerinin bulunduğu her türlü aksesuarı da bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

        Çorlu'da yaşayan ve fuarı ziyaret eden Aslıhan Vardar ise "Karavan biliyorsunuz ki, son zamanlarda revaçta, herkeste büyük bir talep var. Özellikte bütçeye uygun karavan olması Tiny House aynı şekilde, her bütçeye uygun hayallerinde olanları burada istedikleri gibi, istedikleri bütçeye alabilirler. Ziyaretçiler sadece bu bölgeden değil çevre il ve çevre ülkelerden gelenler var" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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