'Karavan üretiminde merdiven altı firmalar arttı'

TÜRKİYE Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, son dönemlerde yoğun ilgi gören karavan imalatçılarının sayısının arttığını belirterek, “Türkiye'de pandemi öncesinde yaklaşık 30-35 civarında üretici bir firma vardı. Şu anda karavan sektöründe binin üzerinde üretici firma var. Merdiven altı, diye tabir ettiğimiz üretici sayısı çok fazla arttı. Burada da hızlı büyüdüğü için kontrolsüz bir büyüme oldu" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Trakya Doğa Yaşam Fuarı'na, Türkiye'nin karavan üretimi yapan firmaları katıldı. Fuara katılanlar, özellikle karavanlara ilgi gösterip, inceledi.

Ahmet Fazlıoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile sektör olarak toplantılar yaptıklarının altını çizerek, "Avrupa standartları normlarının Türkiye'ye, bizim sektörümüzde de uyarlanmasını istiyoruz. Bakanlığımız da bu konuda çok duyarlı. Beraber çalışmalar yürütüyoruz. Şu an bir taslak çalışma halindeyiz, çalışma bitmek üzere çok yakın zamanda yürürlüğe girecek inşallah. Yani bu işi kontrol altına alabilmek için, üretimi, doğru bir üretimi kontrol altına alabilmek için devlet elinin kesinlikle burada olması lazım. Yoksa biz dernek olarak veya birey olarak bu işi belli bir standarda, norma oturtamayız. Devletimiz bu konuda şu an bizimle beraber hareket ediyor" dedi.

'HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYOR'

Ülke genelinde yapılan fuarların sektöre büyük bir katkı sağladığını belirten Fazlıoğlu, "Türkiye'de geçmişi olan bir sektör ama pandemiyle beraber hareketlendiği için tüketici, kullanıcı da bir karavan nedir? Bir karavan nasıl olması lazım? Karavanda yaşam nasıl olur bilmediği için fuarlar bu anlamda çok büyük bir katkı sağlıyor. Şu an son 2-3 yılda Türkiye'nin değişik illerinde bu tür karavan fuarları yapılıyor, sektöre ciddi anlamda da katkı sağlıyor" diye konuştu.

Trakya Doğa Yaşam Fuarı'nı organize eden Umut Güngör, fuarlara her geçen ilginin arttığını kaydetti. Bu yıl rekor sayıda katılım olduğunu söyleyen Güngör, "Ziyaretçi sayısı oldukça iyi, ilgi güzel. Hem yurt içi, hem de yurt dışından ziyaretçilerimiz geliyor. Pandemi, doğada yaşama dönüş noktasında bir kriter oldu. Bununla birlikte hem sektör büyüdü, insanların da ilgisi daha da arttı. İster 2, ister 4 kişilik, çekme karavan, motokaravan olsun onlarca çeşit bu fuarda yerini almış oldu. Ankara'nın batı kısmı demiş olduğumuz 50 milyonluk coğrafyada birçok ilde artık karavan imalatçıları bulunuyor. İyi işler çıkıyor bu noktada. Burada her bütçeye uygun ürün bulunuyor. Gelen ziyaretçi karavan ile yanında kamp malzemelerinin bulunduğu her türlü aksesuarı da bulabiliyor" ifadelerini kullandı.