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        'Türkiye savunma sanayinde her şeyi kendi imkanları ile üretiyor'

        CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, savunma sanayinin 25 yılda büyük bir değişim yaşadığın belirterek, "Türkiye savunma sanayi olarak dünya markası ve hemen hemen her şeyi kendi imkanlarıyla üretebiliyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:35
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        'Türkiye savunma sanayinde her şeyi kendi imkanları ile üretiyor'
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        CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, savunma sanayinin 25 yılda büyük bir değişim yaşadığın belirterek, "Türkiye savunma sanayi olarak dünya markası ve hemen hemen her şeyi kendi imkanlarıyla üretebiliyor" dedi.

        Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile Enis Sülün Konferans Salonu ve Gösteri Merkezi'nde, SAHA-Tekirdağ Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşması düzenlendi. Etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ile firmaların temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, 25 yıllık sürede önemli bir gelişim ve değişim süreci yaşadığını söyledi. Savunma sanayisinin 2004 yılında bağımsız hareket edebilmesi için önemli bir irade ortaya konulduğunu söyleyen Çizgel, "Bu politikalarla beraber yıllar içerisinde bu siyasi irade bir savunma sanayi gücü oluşturdu. Önce 5-10 tane vakıf şirketimizle başlayan, yabancılarla ortaklaşa iş yapılan süreç, on binlerce insanın çalıştığı ve binlerce firmanın içerisinde dahil olduğu bir sektör haline geldi. Bugün hakikaten gururla söyleyebiliriz ki; Türkiye savunma sanayi olarak dünya markası ve hemen hemen her şeyi kendi imkanlarıyla üretebiliyor. Tabii ki bir slogan var, 'Durmak yok, yola devam'. Bundan sonra savunma sanayinin temel vizyonu ne, amacı ne? Birçok şeyi yerlileştirdik. Bir ekosistem olarak düşünürsek savunma sanayimizde ana oyuncularımızla beraber Türkiye'de tüm ülke sathında ülkemizde sanayici olarak görev yapan firmalarımızın çoğunluğuna temas edip onların güçleriyle beraber, kendi gücümüzü birleştirerek, çok daha büyük bir savunma sanayi gücü olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        'TÜRK FİRMALARI DÜNYADA ÖNEMLİ OYUNCU HALİNE GELDİ'

        SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, savunma sanayisinin Türkiye Yüzyılı'nın yükselen yıldızı konumunda olduğunu söyledi. Uça, "Bugün baktığınızda ilk yüzdeki savunma sanayi firmaları arasında çok kıymetli firmalarımızın yer almaya başladığını görüyoruz. Geçen sene ihracatımız 5,5 milyar dolarla rekor kırdı. Bu miktarın bu sene daha da artmasını bekliyoruz. Diğer bir ifadeyle artık Türk firmaları dünyada önemli bir boyuncu haline geldiler" dedi.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de kentin sanayi yatırımları anlamında önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Soytürk, "7 bin mühendisimiz var. Bu rakam diğer illerle kıyaslandığında önemli bir rakam. 14 organize sanayi bölgemiz, 3 endüstri bölgemiz, 3 limanımız, havalimanımız ve demir yolu ulaşımımız var" ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından programa katılan firmalar savunma sanayindeki ürünlerinin sunumunu yaparak, tedarikçi olmak isteyen firmaların yetkilileri ile görüştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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