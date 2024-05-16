Temsili askerlik töreninde komandoların gösterisi ilgiyle izlendi

TEKİRDAĞ'da temsili askerlik uygulamasında 16 engelli genç, düzenlenen törenle yemin edip bir günlüğüne askerlik yaptı. Törende jandarma komandoların yaptığı gösteriler ilgiyle izlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, engelli gençlerin temsili askerlik uygulaması kapsamında Çorlu ilçesinde bulunan Yıldırım Kışlası'nda tören düzenlendi. Törene Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile engellilerin aileleri katıldı. Törende askeri üniforma giyen 16 engelli genç, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin edip, bir günlüğüne askerlik yaptı. Engellilere terhis belgeleri Vali Soytürk ile protokol üyeleri tarafından verildi.