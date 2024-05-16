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        Temsili askerlik töreninde komandoların gösterisi ilgiyle izlendi

        TEKİRDAĞ'da temsili askerlik uygulamasında 16 engelli genç, düzenlenen törenle yemin edip bir günlüğüne askerlik yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 18:22 Güncelleme: 16.05.2024 - 18:25
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        Temsili askerlik töreninde komandoların gösterisi ilgiyle izlendi
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        TEKİRDAĞ'da temsili askerlik uygulamasında 16 engelli genç, düzenlenen törenle yemin edip bir günlüğüne askerlik yaptı. Törende jandarma komandoların yaptığı gösteriler ilgiyle izlendi.

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, engelli gençlerin temsili askerlik uygulaması kapsamında Çorlu ilçesinde bulunan Yıldırım Kışlası'nda tören düzenlendi. Törene Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile engellilerin aileleri katıldı. Törende askeri üniforma giyen 16 engelli genç, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin edip, bir günlüğüne askerlik yaptı. Engellilere terhis belgeleri Vali Soytürk ile protokol üyeleri tarafından verildi.

        Tören öncesinde İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü tarafından gösteri düzenlendi. Gösteride, rehine kurtarma operasyonunda bir keskin nişancı, kırsal alanda kendini fark edilmez hale getiren kamuflajı ile yüksek bir yerde mevzi alırken, diğer komandolarda rehinenin tutulduğu evin kapısını koçbaşı ile kırarak adrese girip rehineyi kurtardı. Jandarmanın eğitimli köpek unsurları ile diğer gösterileri ilgiyle izlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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