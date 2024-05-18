'Mavi yakalı açığının kapanması için meslek yüksekokulları artırılmalı'

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun istihdam oranı en yüksek olarak açıkladığı Tekirdağ'da sanayi kuruluşlarında çalışan 60 bin kişinin EYT'den emekli olmasının ardından mavi yakalı personel açığının her geçen gün arttığını söyledi. Noyan, "Bugün organize sanayi bölgelerinde 86 tane meslek yüksekokulu var. Bunların adedinin artması, üniversite açmak yerine meslek yüksekokullarının açılması bir avantaj sağlayacaktır" dedi.

TÜİK, 2023'e ait iş gücü istatistikleri raporunda Trakya illeri Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli, istihdam oranı en yüksek iller olarak açıklandı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, istihdam oranının en yüksek olarak açıklandığı Tekirdağ'da 200 bini 14 organize sanayi bölgesinde olmak üzere il genelindeki sanayi kuruluşlarında toplam 460 bin sigortalı çalışan istihdam edildiğini söyledi. EYT'den 60 bin kişinin emekli olmasıyla mavi yakalı personel açığının her geçen gün arttığını belirten Noyan, "Sanayicilerimizin şu anda bölgedeki en önemli sorunlarından biri, mavi yakalı istihdamında olan sıkıntılarımız. İlimizde bulunan yaklaşık 460 bin sigortalı çalışanımızın 200 bin tanesi 14 tane organize sanayi bölgesinde bulunuyor. Mavi yakalı personel ihtiyacımız halen devam ediyor. Birçok fabrikamızın servis araçlarında olsun, tesis önlerinde eleman arandığına dair ilanları görmekteyiz" dedi.

‘İSTANBUL'DAKİ SANAYİ KURULUŞLARI TRAKYA BÖLGESİNİ TERCİH EDİYOR’ İstanbul'daki sanayi kuruluşlarının Trakya bölgesini tercih ettiğini söyleyen Noyan, "Burada en önemli sıkıntıların başında halen İstanbul'da bulunan sanayi kuruluşlarımızın büyük bir kısmının bölgemize gelerek buradaki arazi fiyatlarının uygun olması, lojistik imkanlar nedeniyle burayı tercih etmesinden kaynaklanıyor. Bunun yanı sıra bölgemizde il genelinde 60 bin tane EYT'den emekli olan sanayicimizin bir kısmının halen çalışma hayatında olmaması nedeniyle bunlar da bir sorun olarak gözüküyor. Bunun dışı yanı sıra ilimizde bulunan çifte pasaport sahibi bazı soydaşlarımızın Avrupa'da çalışmayı tercih etmesi. Ve en önemli sorun ise halen aradaki ücret skalası daralmasına rağmen üniversitelerin mesleki eğitim almış kişilere göre meslek yüksekokulları, meslek liseleri, mesleki eğitim merkezlerine göre tercih edilmesi en büyük etken olarak gözüküyor" diye konuştu.