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        Tekirdağ'da aranan 121 şüpheli yakalandı; 50'si tutuklandı

        TEKİRDAĞ'daçeşitli suçlardan arama kaydı olan şüphelilere yönelik operasyonlarda yakalanan 121 kişiden 50'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:50
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        Tekirdağ'da aranan 121 şüpheli yakalandı; 50'si tutuklandı
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        TEKİRDAĞ'daçeşitli suçlardan arama kaydı olan şüphelilere yönelik operasyonlarda yakalanan 121 kişiden 50'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde haklarında 'öldürme', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar', 'yağma'nın da aralarında bulunduğu suçlardan aranması olan şüphelilere yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 121 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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