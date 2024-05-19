Tekirdağ'da aranan 121 şüpheli yakalandı; 50'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde haklarında 'öldürme', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar', 'yağma'nın da aralarında bulunduğu suçlardan aranması olan şüphelilere yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 121 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

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