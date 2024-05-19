Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 95 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda, 95 bin 800 kaçak makaron ile tütün ürünleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 95 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ’da polisin düzenlediği operasyonda, 95 bin 800 kaçak makaron ile tütün ürünleri ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir evde kaçak tütün ve makaron satışı yapıldığını belirledi. Evde yapılan aramada, 4 bin 800’ü dolu olmak üzere 95 bin 800 makaron, 28 kilo tütün, 250 boş sigara paketi, 2 makaron doldurma makinesi, 2 hava kompresörü ele geçirildi.

        Şüphelilerin kaçak ürünleri kömürlükte sakladığı, çatı katına ise tütün kurutmak için sistem kurduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 50 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 50 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da aranan 121 şüpheli yakalandı; 50'si tutuklandı
        Tekirdağ'da aranan 121 şüpheli yakalandı; 50'si tutuklandı
        'Büyük şehirlerde karavanlar için park alanları oluşturulmalı'
        'Büyük şehirlerde karavanlar için park alanları oluşturulmalı'
        Tekirdağ'da "Atatürk'ü Anma Yürüyüşü" düzenlendi
        Tekirdağ'da "Atatürk'ü Anma Yürüyüşü" düzenlendi
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı