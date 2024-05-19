Tekirdağ'da 95 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi

TEKİRDAĞ’da polisin düzenlediği operasyonda, 95 bin 800 kaçak makaron ile tütün ürünleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir evde kaçak tütün ve makaron satışı yapıldığını belirledi. Evde yapılan aramada, 4 bin 800’ü dolu olmak üzere 95 bin 800 makaron, 28 kilo tütün, 250 boş sigara paketi, 2 makaron doldurma makinesi, 2 hava kompresörü ele geçirildi.

Şüphelilerin kaçak ürünleri kömürlükte sakladığı, çatı katına ise tütün kurutmak için sistem kurduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.