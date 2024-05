Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davasında gerekçeli karar açıklandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası davasında 9 sanığın 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları alması, 4 sanığın da beraatine ilişkin mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. 4 sanığın tutuklanması ile sonuçlanan davanın 370 sayfalık gerekçeli kararında, sanıkların 'kusur' ve 'ihmalleri' tek tek sıralanıp, "Bütün delillerin birlikte incelenmesi neticesinde, her bir sanık yönünden kendi başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, eldeki dava sanıkları bakımından manevi unsurun taksir (basit veya bilinçli hali) olduğu kanısına varılmıştır" denildi.

'HER SANIĞIN CEZAİ SORUMLULUĞU AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLDİ'

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı 370 sayfalık gerekçeli kararda, yaralılar, ölenlerin yakınları, görgü tanıkları ve sanıkların ifadelerine de yer verildi. Kararda, "Bütün delillerin birlikte incelenmesi neticesinde, her bir sanık yönünden kendi başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, eldeki dava sanıkları bakımından manevi unsurun taksir (basit veya bilinçli hali) olduğu kanısına varılmıştır. Hal böyle iken her bir sanığın kişisel sorumluluğu, diğer sanıkların kusurlarından bağımsız olarak yalnızca kendi kusuru dikkate alınarak belirlenmiştir. Mahkememiz her bir sanığın cezai sorumluluğunu ayrı ayrı değerlendirmiş ve kusurlu olduğu sübuta eren sanıklar yönünden kanunun belirlediği alt ve üst sınırlar arasında uygun bir cezaya hükmetmiştir. Meydana gelen kaza bakımından herhangi bir kusuru bulunmadığı anlaşılan sanıklar yönünden ise beraat kararı verilmiştir. Dava konusu tren kazasına bağlı olarak 25 kişinin hayatını kaybettiği, 224 kişinin ise değişik seviyelerde yaralandığı tespit edilmiştir. Mahkememiz mahkumiyetlerine karar verdiği sanıklar yönünden temel cezayı belirlerken, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararında da belirtildiği üzere öncelikle failin taksirli kusurunun ve olayda meydana gelen zararlı neticenin ağırlığını dikkate almıştır. Bu kapsamda, faillerin tamamının 'asli kusurlu' bulunduğu ve olayda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 219 kişinin değişik düzeylerde yaralandığı anlaşıldığından mahkum edilen sanıkların temel cezalarında, asgari 10 yıldan başlamak üzere teşdit uygulanmıştır. Hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasına hükmedilen sanıklar yönünden, bilinçli taksire sebebiyet veren etken sayısının birden fazla (üç veya dört) olduğu dikkate alınarak, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nin kararları doğrultusunda, ceza artırımında 1/2 oranı tatbik edilmiştir" denildi.