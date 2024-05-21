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        Tekirdağ'da tarihi eser dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser görünümü verilmiş 3 heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:45
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        Tekirdağ'da tarihi eser dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı
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        TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser görünümü verilmiş 3 heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara’nın Deveci Mahallesi’nde tarihi görünümü verilmiş eserlerle dolandırıcılık yapılacağı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen jandarma, kullandıkları otomobili durdurup arama yaptı. Aramada, aracın bagajında kaya görünümlü küp içine yerleştirilen sahte 3 heykel ele geçirildi. Araçtaki Z.Ç. ve Ş.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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