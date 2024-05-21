Tekirdağ'da tarihi eser dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara’nın Deveci Mahallesi’nde tarihi görünümü verilmiş eserlerle dolandırıcılık yapılacağı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen jandarma, kullandıkları otomobili durdurup arama yaptı. Aramada, aracın bagajında kaya görünümlü küp içine yerleştirilen sahte 3 heykel ele geçirildi. Araçtaki Z.Ç. ve Ş.K. gözaltına alındı.

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