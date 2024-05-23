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        Tekirdağ'da terör operasyonunda 2 tutuklama

        TEKİRDAĞ'da terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:55
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        Tekirdağ'da terör operasyonunda 2 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'da terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan Y.V. ve M.H.'yi, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten M.A. ile Ö.E.'yi ve YPG/YDG-H terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren A.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.V. ve M.H. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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