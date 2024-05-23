Tekirdağ'da terör operasyonunda 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan Y.V. ve M.H.'yi, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten M.A. ile Ö.E.'yi ve YPG/YDG-H terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren A.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.V. ve M.H. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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