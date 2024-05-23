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        Tekirdağ'da alev alan TIR'ın dorsesi yandı

        TEKİRDAĞ'daseyir sırasında alev alan TIR'ın dorsesi, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:50
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        Tekirdağ'da alev alan TIR'ın dorsesi yandı
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        TEKİRDAĞ'daseyir sırasında alev alan TIR'ın dorsesi, kullanılamaz hale geldi.

        Yunanistan'dan aldığı alüminyum kapak yükünü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki fabrikaya götüren Yakup Gevşek yönetimindeki 34 LR 2234 plakalı TIR'ın dorsesi, çevre yolunda alev aldı. Alevleri fark eden Gevşek, TIR'ı yolun sağına çekip, çekiciyi dorseden ayırdı, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri söndürdü. Dorse kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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