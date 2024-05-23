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        Tekirdağ'da kamyonet ve minibüste 51 kaçak göçmen yakalandı

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan kapalı kasa minibüste 18, Marmaraereğlisi ilçesinde ise kamyonet kasasında 33 olmak üzere toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:26 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:30
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        Tekirdağ'da kamyonet ve minibüste 51 kaçak göçmen yakalandı
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        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan kapalı kasa minibüste 18, Marmaraereğlisi ilçesinde ise kamyonet kasasında 33 olmak üzere toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve Ticareti ve Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçle mücadele kapsamında, ilçenin Safaalan Mahallesi'nde şüphelendikleri kapalı kasa minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücüsünün ihtara uymayıp kaçtığı aracın takip sırasında kapan atılarak lastiği patlatıldı. Minibüsten inip araziye kaçmaya çalışan 16 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu 18 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor. 

        Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy Mahallesi'nde ise sürücülüğünü M.K.'nın yaptığı kamyonetteki kontrolde, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 51 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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