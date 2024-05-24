Tekirdağ Valiliği'nden 'usulsüz ithalat işlemi' açıklaması

TEKİRDAĞ Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü'nde 'usulsüz ithalat işlemi' yapıldığı iddiaları üzerine, müfettiş talep edildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tekirdağ'da, Rusya ve Ukrayna'dan 5 firma tarafından ithal edilen 7 gemi mısır ve 3 gemi kanonun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde sahte analiz raporları hazırlanarak, bakanlığın sistemine yüklenip, gemilerin yüklerini boşaltıldığı iddia edildi. İddiaların bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alması üzerine Tekirdağ Valiliği’nden açıklama yapılarak, konuyla ilgili bakanlıktan müfettiş istendiği ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: