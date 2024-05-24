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        Tekirdağ Valiliği'nden 'usulsüz ithalat işlemi' açıklaması

        TEKİRDAĞ Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü'nde 'usulsüz ithalat işlemi' yapıldığı iddiaları üzerine, müfettiş talep edildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 02:53 Güncelleme: 24.05.2024 - 02:53
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        Tekirdağ Valiliği'nden 'usulsüz ithalat işlemi' açıklaması
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        TEKİRDAĞ Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü'nde 'usulsüz ithalat işlemi' yapıldığı iddiaları üzerine, müfettiş talep edildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

        Tekirdağ'da, Rusya ve Ukrayna'dan 5 firma tarafından ithal edilen 7 gemi mısır ve 3 gemi kanonun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde sahte analiz raporları hazırlanarak, bakanlığın sistemine yüklenip, gemilerin yüklerini boşaltıldığı iddia edildi. İddiaların bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alması üzerine Tekirdağ Valiliği’nden açıklama yapılarak, konuyla ilgili bakanlıktan müfettiş istendiği ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

        "Bazı basın ve yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ilimiz ile ilgili çıkan 'usulsüz ithalat işlemleri' iddiası haberleri ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde yaşandığı iddia edilen söz konusu olay ile ilgili kurumlarımızca yapılan tespitlerin valiliğimize ulaşmasının akabinde, ivedi olarak idari soruşturma yapılmak üzere Bakanlık Müfettişi talep edilmiş ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık Müfettişleri tarafından titizlikle sürdürülen tahkikatların sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır." 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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