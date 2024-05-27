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        Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile ağır yaraladı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Samet Kaya (33), konuşmak için buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi Meltem Kaya'yı (26) tabanca ile vurarak yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:15
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        Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile ağır yaraladı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Samet Kaya (33), konuşmak için buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi Meltem Kaya'yı (26) tabanca ile vurarak yaraladı.

        Çorlu'da Samet Kaya, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Meltem Kaya'yı konuşmak için Zafer Mahallesi'nde buluşmaya davet etti. Kafeteryada buluşan çift arasında çıkan tartışma sırasında Samet Kaya, üzerinde taşıdığı tabanca ile eşine ateş açtı. Göğüs kısmından tek kurşunla yaralanan kadın, kanlar içinde yere düşerken, Samet Kaya, olay yerinden kaçtı. Meltem Kaya’ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meltem Kaya, ameliyata alındı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, Samet Kaya'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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