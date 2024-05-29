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        Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile yarayan şüpheli tutuklandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde boşanma aşamasında eşi Meltem Kaya'yı (26), tabancayla vurarak yaraladıktan sonra emniyete giderek teslim olan Samet Kaya (33), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:50
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        Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile yarayan şüpheli tutuklandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde boşanma aşamasında eşi Meltem Kaya’yı (26), tabancayla vurarak yaraladıktan sonra emniyete giderek teslim olan Samet Kaya (33), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kaya, çocukların velayeti konusunda eşinin anlaşmayı bozduğunu iddia ederek, bu nedenle çıkan tartışmada vurduğunu söyledi.

        Çorlu'da Samet Kaya, boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi Meltem Kaya’yı önceki gün adliye bahçesinde tanımadığı bir kişi ile görünce takibe aldı. Samet Kaya, eşi ile yanındaki kişi Zafer Mahallesi’nde bir kafede kahvaltı yapmak için oturunca yanlarına gitti. Burada çıkan tartışmada Samet Kaya, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, eşine ateş etti. Göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralanan Meltem Kaya, kanlar içinde yere düştü, eşi ise kaçtı.

        Meltem Kaya, gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen Kaya’nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

        ‘ANLAŞMALI BOŞANMA İÇİN BAŞVURDUK’

        Samet Kaya, gece saatlerinde emniyete giderek polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kaya’nın ifadesinde eşi anlaşmalı boşanma kararı alıp, mahkemeye başvuru yaptıklarını belirterek, “Ailemi bir arada tutmak için çok çaba sarf ettim. Eşim boşanma istediğini söylediğinde çocukların velayeti bende kalacak şekilde anlaşmalı boşanma için başvuru yaptık. Olay günü kendisini yanında biri ile adliye bahçesinde gördüm. Takip ettim ve olayın meydana geldiği yerde kahvaltı ettiklerini görünce konuşmak için yanlarına gittim. ‘Çocukların velayetini ver, ne yaparsan yap’ dedim. Ancak Meltem, ‘Mahkeme kaç gün izin verirse çocukları o kadar görürsün’ diyerek anlaşmayı bozdu. Bu sırada yanında bulunan kişiler bana doğru gelmeye başladı ve bir kişi ise elini beline götürünce ateş ederek olay yerinden kaçtım” dediği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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