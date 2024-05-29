Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile yarayan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde boşanma aşamasında eşi Meltem Kaya’yı (26), tabancayla vurarak yaraladıktan sonra emniyete giderek teslim olan Samet Kaya (33), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kaya, çocukların velayeti konusunda eşinin anlaşmayı bozduğunu iddia ederek, bu nedenle çıkan tartışmada vurduğunu söyledi.

Çorlu'da Samet Kaya, boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi Meltem Kaya’yı önceki gün adliye bahçesinde tanımadığı bir kişi ile görünce takibe aldı. Samet Kaya, eşi ile yanındaki kişi Zafer Mahallesi’nde bir kafede kahvaltı yapmak için oturunca yanlarına gitti. Burada çıkan tartışmada Samet Kaya, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, eşine ateş etti. Göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralanan Meltem Kaya, kanlar içinde yere düştü, eşi ise kaçtı.