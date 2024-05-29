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        Yazlık evin çatısını iklimlendirme sistemli uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, jandarma yazlık evin çatısında iklimlendirme sistemli uyuşturucu imalathanesi oluşturulduğunu belirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:05
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        Yazlık evin çatısını iklimlendirme sistemli uyuşturucu imalathanesine çevirmiş
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, jandarma yazlık evin çatısında iklimlendirme sistemli uyuşturucu imalathanesi oluşturulduğunu belirledi. Evin sahibi Ş.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinin Dereağzı Mahallesi'nde Ş.B.'nin yazlık evinde uyuşturucu ürettiğini öğrendi. Eve operasyon düzenleyen jandarma, narkotik köpekle yaptığı aramada çatı katında uyuşturucu üretimi için kurulan iklimlendirme sistemi buldu. Ayrıca operasyonda 43 kök kenevir, 250 gram kubar esrar, 7 led ışık, 2 vantilatör, 1 hava nemlendirici filtre, 1 iklimlendirme çadırı, 10 balast, 1 fan, 4 çoğaltıcı priz, 3 havalandırma borusu, 100 metre elektrik kablosu ve 7 litre sıvı gübre ele geçirildi. Jandarma, ev sahibi Ş.B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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