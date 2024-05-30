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        Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

        TEKİRDAĞ'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındıTekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik soruşturmasında, 2012-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan adayların alım önceliklerine göre örgüt mensupları tarafından kodlandığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:25
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        Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik soruşturmasında, 2012-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan adayların alım önceliklerine göre örgüt mensupları tarafından kodlandığı belirlendi. Bu kişilere referans olan şüphelilerin bilgilerinin bulunduğu dijital materyalde yapılan incelemede 7 şüphelinin Tekirdağ'da ikamet ettiği tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli ile kentte FETÖ/PDY adına güncel faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 kişi olmak üzere 8 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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