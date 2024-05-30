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        Tıp fakültesi öğrencilerinden İsrail ürünlerine boykot daveti

        TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tıp fakültesi öğrencileri, vatandaşları İsrail ürünleri hakkında bilgilendirip, boykota davet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:07 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:10
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        Tıp fakültesi öğrencilerinden İsrail ürünlerine boykot daveti
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        TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tıp fakültesi öğrencileri, vatandaşları İsrail ürünleri hakkında bilgilendirip, boykota davet etti.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi içerisinde stant kuran üniversitenin Tıp Fakültesi öğrencileri, gelenleri İsrail ürünlerine karşı boykot hakkında bilgilendirdi. Kendi imkanları ile liste hazırlayan öğrenciler, kurdukları stant önünde İsrail ürünlerini gösterip, bu ürünlere karşı alışverişlerinde yerli ürünleri kullanmaları konusunda çağrı yaptı.

        Tıp Fakültesi öğrencisi Samet Kadıcık, İsrail ürünlerinin boykot edilmesinin neden önemli olduğunu vatandaşlara anlatmak istediklerini belirtti. Kadıcık, "İsrail ürünlerinin boykot edilmesinin neden önemli olduğunu, neden boykot etmemiz gerektiğini, boykot edersek sonuçlar nasıl değişebilir bunu insanlara anlatmak için stant kurduk. İnşallah başarılı oluruz. Genel olarak olumlu dönüşler alıyoruz, tabii ki bilinçsiz insanımız çok, boykot hakkında bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yerli ürünleri tanıtıyoruz. Ürünlerin olduğu bir liste hazırladık, bu listede boykot ürünleri ve bunların karşılığı olan yerli ürünler var. İnsanlar marketlere gittiğinde boykot ürünlerini görmüş olur ve ona göre yerli ürünleri tercih ederler. Bizim amacımız yerli ürünlere teşvik etmek ve İsrail ürünlerinden uzak tutmak. Aslında temelde amacımız insan olabilmek çünkü biliyoruz ki Filistin meselesi vicdanı olan her insanın meselesi olması gerekiyor. Biliyoruz ki bütün uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yeter" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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