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        Kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 2 işçi servisine çarptı: 18 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen midibüs ile minibüse çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 09:45 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:50
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        Kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 2 işçi servisine çarptı: 18 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen midibüs ile minibüse çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile işçi servis araçlarındaki 17 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesinin Bağlar mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Uğur K.’nin kontrolünü yitirdiği 34 GMU 973 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Tamer Gök yönetimindeki 59 J 4015 plakalı minibüs ile Nazım Temizsu idaresindeki 59 S 4094 midibüse çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile işçi servislerinde bulunan 17 kişi yaralandı. Durumlarının hafif olduğu belirtilen yaralılar, Saray ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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