Tekirdağ'da tarihi 47 obje ele geçirildi: 2 gözaltı

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Balabancık Mahallesi'nde bir evde tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaştı. Evde yapılan aramada farklı boylarda tarihi 47 obje ile 1 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. ve S.F., hakkında adli işlem başlatıldı.

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