Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da işçi servis midibüsü ile minibüs çarpıştı; 2 ölü, 9 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kapalı kasa minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan midibüsün çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:33 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da işçi servis midibüsü ile minibüs çarpıştı; 2 ölü, 9 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kapalı kasa minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan midibüsün çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Değirmenci'nin kullandığı 59 B 4450 plakalı kapalı kasa minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan 59 S 1550 plakalı midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Değirmenci ile yanındaki Refik Erkan Yedek hayatını kaybetti, işçi servisindeki 9 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Naci Görür'den Küçükçekmece uyarısı: Depremde ne olur düşünemiyorum bile
        Naci Görür'den Küçükçekmece uyarısı: Depremde ne olur düşünemiyorum bile
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Ormanda feci ölüm!
        Ormanda feci ölüm!
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Almanya'da anket skandalı!
        Almanya'da anket skandalı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da eğitim uçağı, tarlaya zorunlu iniş yaptı
        Tekirdağ'da eğitim uçağı, tarlaya zorunlu iniş yaptı
        Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
        Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
        Rezidansa fuhuş operasyonu; 2 şüpheli yakalandı, 9 kadın kurtarıldı
        Rezidansa fuhuş operasyonu; 2 şüpheli yakalandı, 9 kadın kurtarıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa