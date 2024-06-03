Tekirdağ'da işçi servis midibüsü ile minibüs çarpıştı; 2 ölü, 9 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Değirmenci'nin kullandığı 59 B 4450 plakalı kapalı kasa minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan 59 S 1550 plakalı midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Değirmenci ile yanındaki Refik Erkan Yedek hayatını kaybetti, işçi servisindeki 9 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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