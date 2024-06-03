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        Tekirdağ'da denize 12 bin litre mazot sızdı; 12,6 milyon lira ceza

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden yükleme sırasında bağlantının kopup yan yatması nedeniyle denize 12 bin litre mazot sızdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:30
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        Tekirdağ'da denize 12 bin litre mazot sızdı; 12,6 milyon lira ceza
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        TEKİRDAĞ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden yükleme sırasında bağlantının kopup yan yatması nedeniyle denize 12 bin litre mazot sızdı. Tekirdağ Liman Başkanlığı, geminin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uyguladı.

        Marmaraereğlisi'de cumartesi günü Kamaredere Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasının limanına yakıt almaya gelen 'Alsu' isimli tankere yükleme yapıldığı sırada bağlantı koptu. Bağlantının kopması üzerine yan yatan gemiden denize mazot sızdı. Olay üzerine limana, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede denize yaklaşık 12 bin litre mazot sızdığı belirlendi. Tekirdağ Liman Başkanlığı, denizin kirletmesine neden olan tankerin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uyguladı. Limanda önlem alınarak denize dökülen mazotun temizleme çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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